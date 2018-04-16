Порошенко підписав указ щодо розвитку "Мистецького арсеналу"

Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про деякі заходи щодо розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".

Документ опублікований на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до указу, Президент України для забезпечення здійснення узгоджених заходів, спрямованих на дальший розвиток Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" як сучасного культурно-просвітницького центру, постановляє підтримати відповідну стратегію, схвалену Радою з питань розвитку цього комплексу.

Порошенко доручив Кабінету міністрів України "передбачати під час підготовки змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" та під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки видатки на розвиток Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" з урахуванням згаданої стратегії, а також видатки на реалізацію державного інвестиційного проекту щодо створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".

Також Кабмін має опрацювати разом з Державним управлінням справами в установленому порядку питання щодо можливості збільшення штатної чисельності працівників Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.