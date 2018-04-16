Порошенко підписав закон щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації

Президент України Петро Порошенко підписав закон про зміни до Кримінального кодексу щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації. Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Закон встановлює відповідальність за вчинення насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом відносно неповнолітнього у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. Згідно зі змінами до статті ККУ, криміналізуються добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою. Таким чином, встановлюється мінімальний вік статевого повноліття, що відповідає рекомендаціям Комітету ООН з прав дитини.

Зазначимо, відповідно до чинного законодавства, питання про досягнення статевої зрілості вирішується судово-медичною експертизою.

Окрім того, встановлюється, що такий злочин може вчинити саме повнолітня особа, адже ідея норми в захисті дитини від впливу дорослої людини, яка в силу свого повноліття здатна усвідомлювати суспільно небезпечний характер такої своєї поведінки відносно дитини. Ця норма не поширюється на врегулювання статевих стосунків між неповнолітніми за взаємною згодою.

Закон встановлює, що створення або утримання місць розпусти, звідництво для розпусти із залученням малолітньої особи карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

Документ спрямовано на гармонізацію законодавства України із положеннями Факультативного протоколу щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії до Конвенції ООН про права дитини; положеннями Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства; нормами Європейської соціальної хартії (переглянута).

Закон набере чинності з дня його офіційного опублікування.