Розроблений в Україні безпілотник почали використовувати на кордоні з окупованим Кримом

Українські прикордонники для патрулювання адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом почали використовувати сучасний безпілотник Spectator-M, розроблений у результаті співпраці «Київського політехнічного інституту» та ПАТ «Меридіан імені С. Корольова» (Київ), що входить до складу держконцерну «Укроборонпром».

Про це повідомила прес-служба «Укроборонпрома» на офіційному сайті держконцерну.

«Ці дрони оснащені сучасними відео та тепловізійними камерами, що дозволяють відслідковувати ділянку до 50 кілометрів на висоті до 2 тисяч метрів. Spectator-M є новою версією БПАК-МП-1 Spectator, який має кращі експлуатаційні характеристики, має велику вантажопідйомність і дальність польоту», - йдеться у повідомленні.

На даному етапі комплекси Spectator-M використовуються як на морській ділянці відповідальності прикордонного загону Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби, так і на сухопутній ділянці адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом.

У безпілотника оптимальне співвідношення ваги корисного навантаження на одиницю маси і високі аеродинамічні характеристики, що дозволяє ефективно розміщувати на ньому розвідувальне обладнання, повідомили в «Укроборонпромі».

«Завдяки своїм розмірам Spectator легко транспортувати навіть у рюкзаку, мінімальний час для підготовки до запуску в розібраному стані становить до двох хвилин. Це дозволяє оперативно застосовувати цей безпілотник в умовах реальних бойових дій», - йдеться в повідомленні.

Безпілотні авіаційні комплекси Spectator-M вітчизняного виробництва також почали використовувати херсонські прикордонники. Про це повідомило Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби на сторінці у Facebook.

Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби також показало Spectator-M у роботі.