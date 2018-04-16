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Справа Скрипаля: Британія знайшла спосіб протидіяти "Новічку"

16 квітня, 2018 - 17:09
Фото Reuters

Велика Британія знайшла спосіб протистояти біологічній зброї «Новічок», яку використали для отруєння родини Скрипалів. 

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Укрінформу заявив відомий британський експерт, асоційований науковий співробітник Програми з питань Росії та Євразії Королівського інституту міжнародних відносин "Chatham House" Джеймс Шерр. 

«Скрипалі одужують, Юлію навіть виписали з лікарні. А це означає, що ми знайшли спосіб протидіяти впливу цієї речовини, яка дотепер вважалася абсолютно летальною», - наголосив політолог.

Британський експерт глибоко переконаний, що отруєння спланували саме «державні структури Росії», однак у Кремлі не очікували на таку реакцію міжнародної спільноти. «Вони сподівалися на відповідь, але далеко не такого рівня, на таку відповідь не сподівався ніхто», - зазначив політолог. 

За його словами, причиною настільки широкої міжнародної підтримки дій Великої Британії стало те, що Об'єднане Королівство поділилося дуже детальними розвідувальними даними в рамках цієї справи. «Росія наполягала, аби і їй надали повний і безумовний доступ, проте на це ми не підемо», - зазначив Шерр.

Джерело: День

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