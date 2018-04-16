США та 16 країн Латинської Америки можуть не визнати вибори у Венесуелі

США погрожують Венесуелі новими санкціями проти нафтової промисловості США погрожують Венесуелі новими санкціями проти нафтової промисловості США та 16 країн Латинської Америки погрожують не визнати заплановані на 20 травня 2018 року президентські вибори у Венесуелі, якщо вона не забезпечить прозорий перебіг голосування, не звільнить політичних в'язнів та не допустить до участі у виборах опозиціонерів.

Про це повідомляє агентство AFP.

За умов, котрі панують зараз у Венесуелі, не можна розраховувати на "легітимність" та "переконливість" голосування та його результатів, зазначається в спільній заяві країн. Віце-президент США Майкл Пенс назвав майбутні вибори у Венесуелі "обманом".

За його словами, Вашингтон і надалі чинитиме спільно зі своїми союзниками "тиск" на Каракас, щоб відновити демократію в цій південноамериканській країні.

Венесуельське керівництво, якщо воно прагне визнання виборів учасниками американського саміту, має надати "гарантії" прозорого перебігу голосування, звільнити політичних в'язнів та допустити до участі у виборах опозиціонерів, зазначається у спільній заяві учасників зустрічі.

Нагадаємо, в кінці липня США ввели санкції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро і більше десятка інших чиновників. На початку серпня до списку додали вісім чиновників, серед яких брат екс-президента країни Уго Чавеса - Адан Чавес.

На початку осені минулого року США вели нові фінансові санкції проти Венесуели і її нафтових компаній у зв'язку з діями президента Венесуели Ніколаса Мадуро, спрямованими на придушення свободи слова.

Наприкінці осені Офіс контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосив про запровадження санкцій проти десяти нинішніх та колишніх урядовців режиму Ніколаса Мадуро в Венесуелі після проведених у країні недемократичних виборів.

У цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин підкреслив: "Сполучені Штати не стоятимуть у стороні, поки режим Мадуро продовжуватиме знищувати демократичний порядок і процвітання в Венесуелі".

Він також зазначив, що Сполучені Штати продовжать активні зусилля із запровадження санкцій проти урядовців Венесуели, "які є співучасниками спроб Мадуро підірвати демократію, порушити права людини, стримати свободу висловлення поглядів або мирних зібрань, а також причетних до державної корупції".

Санкції заморожують всі активи (що перебувають під юрисдикцією США) визначених у списку осіб. Крім того, накладається заборона на будь-яку взаємодію з ними для всіх фізичних та юридичних осіб у Сполучених Штатах.

Повідомлялося також, що у березні Трамп підписав указ, який забороняє громадянам і юридичним особам США проводити будь-які операції з криптовалютою El Petro, випущеною урядом Венесуели задля того, щоб обходити американські санкції.