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США виступають за збільшення капіталу Світового банку на $13 млрд

16 квітня, 2018 - 16:20
Фото Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова підтримати збільшення статутного капіталу Світового банку на 13 мільярдів доларів в рамках пакету заходів, спрямованих на зміну структури кредитування і підвищення частки участі Китаю, повідомляє Reuters.

Таким чином, позиція влади США щодо міжнародних інститутів може істотно змінитися, відзначає агентство, посилаючись на власні джерела у Міністерстві фінансів США.

Очікується, що американський міністр фінансів Стівен Мнучін висловиться на підтримку збільшення капіталу СБ на весняних засіданнях Світового банку та Міжнародного валютного фонду наступного тижня, повідомляють джерела. Але для узгодження цього плану потрібно буде схвалення з боку акціонерів Світового банку та схвалення його радою директорів.

"Думаю, ми рухаємося в цьому напрямку. Ми місяцями працювали над реформами в СБ, і досягли значного прогресу ", - повідомило агентству джерело.

Зрушення позиції Вашингтона до СБ можна вважати заслугою глави банку Джима Єна Кіма, висунутого на цю посаду президентом США Бараком Обамою. Голова СБ послідовно вибудовував відносини з новою американською адміністрацією, взявши в союзники дочку Трампа Іванку. В минулому році вона допомогла Світовому банку запустити фонд підтримки жінок обсягом 150 мільйонів доларів, зазначає агентство.

Весняна сесія Світового Банку і Міжнародного валютного фонду відбудеться у Вашингтоні з 16 по 22 квітня.

Джерело: День

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