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Суд засудив вбивцю мера Старобільська до довічного ув'язнення

16 квітня, 2018 - 20:52
Фото Reuters

Обвинуваченого у вбивстві міського голови Старобільська В. Живаги засуджено Старобільським районним судом до довічного ув'язнення.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Як повідомляється, двох жителів Луганської області, які у складі організованої злочинної групи виконали замовлення на вбивство мера Старобільська, судом першої інстанції було винесено вирок у вигляді 15 років позбавлення волі для кожного.

Прокуратура Луганської області подала апеляцію, вимагаючи посилення покарання.

Старобільський районний суд задовольнив апеляцію частково, засудивши до довічного ув'язнення одного з виконавців. Для другого вирок залишився без змін - 15 років позбавлення волі.

Нині ведеться кримінальне провадження щодо замовника вбивства. Його оголошено в розшук.

Джерело: День

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