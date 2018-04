Трамп "морально непридатний" для роботи на посаді, - екс-директор ФБР

Колишній директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі заявив, що президент США Дональд Трамп «морально непридатний» для роботи на посаді. Про це Комі заявив 15 квітня в інтерв’ю телеканалу ABC, присвяченому виходу 17 квітня мемуарів Комі «Найвища лояльність: правда, брехня та лідерство», в якій екс-директор ФБР докладно описав свої стосунки з 45-м президентом Сполучених Штатів, повідомляє Reuters.

Комі твердить, що Трамп «постійно бреше про великі та малі справи і стверджує, що американці вірять цьому».

Джеймс Комі в своїй книжці звинувачує президента Трампа в тому, що він «неетичний», неправдивий, і порівнює його з «босом мафії», який вимагає абсолютної лояльності від підлеглих.

“Моя книга стосується етичного лідерства та спирається на історії з мого життя та уроки, які я вивчив у інших. У моїй книзі 3 президента: два допомагають ілюструвати цінності в основі етичного керівництва; один служить контрапунктом. Я сподіваюся, що люди прочитають все це і знайдуть цю інформацію корисною”, - написав Джеймс Комі на своїй сторінці у Twitter.

My book is about ethical leadership & draws on stories from my life & lessons I learned from others. 3 presidents are in my book: 2 help illustrate the values at the heart of ethical leadership; 1 serves as a counterpoint. I hope folks read the whole thing and find it useful.

— James Comey (@Comey) 15 апреля 2018 г.

До речі, близько місяця тому екс-директор ФБР “анонсував” свої теперішні звинувачення у бік Трампа.

“Пане Президенте, дуже скоро американський народ почує мою історію. Вони зможуть вирішити самі, хто порядний, а хто - ні”, - написав Джеймс Комі на своїй сторінці у Twitter 17 березня.

Mr. President, the American people will hear my story very soon. And they can judge for themselves who is honorable and who is not.

— James Comey (@Comey) 17 марта 2018 г.

Новий раунд словесних баталій між Комі і Трампом стартував 12 квітня, коли американські засоби інформації повідомили про зміст книжки екс-директора ФБР.

13 квітня Трамп назвав Комі «відомим зливачем і брехуном», звинувачував у брехні в Конгресі під присягою та заявляв, що «пишається тим, що звільнив Джеймса Комі».

«Джеймс Комі відомий зливач і брехун… Він зливав секретну інформацію, за що його треба судити. Він брехав у Конгресі під присягою. Він – слабкий і брехливий слизняк, який, як довів час, був жахливим директором ФБР… Я пишаюся тим, що звільнив Джеймса Комі», – написав Трамп у Twitter.

....untruthful slime ball who was, as time has proven, a terrible Director of the FBI. His handling of the Crooked Hillary Clinton case, and the events surrounding it, will go down as one of the worst “botch jobs” of history. It was my great honor to fire James Comey!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 апреля 2018 г.

15 квітня президент США знову відреагував на висловлювання Комі. «Я ніколи не просив Комі про особисту відданість. Я навряд чи навіть знав цього хлопця. Ще одна з його багатьох брехливих заяв. Його «записки» – це самовихваляння та фейк!» – написав Трамп у мережі Twitter.

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 апреля 2018 г.

Комі був звільнений з посади в травні 2017 року. Пізніше, на слуханнях у Сенаті Комі висловив переконання, що Трамп звільнив його через розслідування Федеральним бюро розслідувань зв’язків американських офіційних осіб з високопосадовцями Росії.

Опоненти Трампа вважають, що, звільнивши Комі, президент втрутився в розслідування, що неприпустимо.