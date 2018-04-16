Трамп про удари по Сирії: Діяв відповідно до конституції заради захисту інтересів країни

Президент Дональд Трамп заявив у Конгресі США після нанесених ударів по Сирії, що діяв відповідно до конституції заради захисту інтересів країни. Про це йдеться в поширеному Білим домом листі Трампа для Конгресу.

Згідно з текстом документа, мета цієї військової операції полягала в скороченні здібності сирійських військових проводити подальші напади з використанням хімічної зброї, а також запобіганні її подальшого використання урядом країни.

"Я діяв згідно з моїми конституційними повноваженнями щодо проведення зовнішніх операцій по захисту життєво важливих інтересів національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів в якості головнокомандуючого", - заявив Трамп.

Він також додав, що заради важливих національних інтересів США, при необхідності і доцільності, зроблять додаткові дії.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ наносити ракетні удари по сирійській території у відповідь на застосування хімічної зброї в Думі. До них також приєдналися Великобританія і Франція.

Сирійські ЗМІ повідомили, що постраждалих унаслідок ударів може бути до 6 чоловік.

7 квітня в сирійському місті Дума, в Східній Гуті, сталася хімічна атака, унаслідок якої загинули 70 осіб. Захід покладає провину за напад на Башара Асада, а також Росію. Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії ракетным ударом у відповідь на застосування хімічної зброї.