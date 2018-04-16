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Трамп заявив, що РФ навмисно девальвує рубль

16 квітня, 2018 - 21:34
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп вважає, що падіння курсу рубля в Росії після анонсованих у Сполучених Штатах нових санкцій проти РФ є навмисною "грою" російського уряду.

Про це він написав у понеділок на своїй офіційній Twitter-сторінці.

"Росія та Китай граються в девальвацію валюти, в той час як США продовжують підвищувати процентні ставки. Неприйнятно!" - зауважив американський лідер.

Тим часом, в самій Росії бачать у падінні курсу рубля реагування валютного ринку на нові повідомлення зі США щодо введення нових санкцій проти російських компаній.

Зокрема, видання The Moscow Times у понеділок пише, що в Москві відчувається "страх" перед новими обмеженнями з боку офіційного Вашингтона. "Російський рубль і акції деяких найбільших російських компаній знизилися в понеділок від загрози застосування нових санкцій у США та зниження цін на нафту", - зазначається в повідомленні.

Джерело: День

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