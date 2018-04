Трамп заявив, що РФ навмисно девальвує рубль

Президент США Дональд Трамп вважає, що падіння курсу рубля в Росії після анонсованих у Сполучених Штатах нових санкцій проти РФ є навмисною "грою" російського уряду.

Про це він написав у понеділок на своїй офіційній Twitter-сторінці.

"Росія та Китай граються в девальвацію валюти, в той час як США продовжують підвищувати процентні ставки. Неприйнятно!" - зауважив американський лідер.

Тим часом, в самій Росії бачать у падінні курсу рубля реагування валютного ринку на нові повідомлення зі США щодо введення нових санкцій проти російських компаній.

Зокрема, видання The Moscow Times у понеділок пише, що в Москві відчувається "страх" перед новими обмеженнями з боку офіційного Вашингтона. "Російський рубль і акції деяких найбільших російських компаній знизилися в понеділок від загрози застосування нових санкцій у США та зниження цін на нафту", - зазначається в повідомленні.

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 апреля 2018 г.