Туреччина заявила, що не підтримує позицію жодної зі сторін щодо Сирії

Туреччина не підтримує позицію жодної з країн щодо Сирії, і її політика щодо регіону відрізняється від політики Ірану, Росії чи США. Про це заявив віце-прем’єр Туреччини Бекір Боздаг, повідомляє ЄП з посиланням на Hurriyet daily news.

"Сирійська політика Туреччини не означає приднатися чи виступити проти позиції тієї чи іншої країни. Політика Туреччини жодним чином не змінилася", - сказав він.

"У нас розбіжності з США щодо курдських бойовиків. Ми також проти безсумнівної підтримки Асада з боку Ірану та Росії", - зазначив Боздаг.

Разом з тим, він заявив, що Туреччина готова підтримати будь-яку країну, яка захищатиме "правильні принципи" у Сирії.

Раніше Туреччина висловила підтримку удару США, Британії і Франції у Сирії, заявивши, що це чіткий сигнал президенту Башару Асаду.

Вранці 14 квітня США, Франція та Велика Британія випустили 105 ракет по трьох військових об’єктах в Сирії під час сьогоднішнього удару. Об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

В РФ пояснили, що не відповіли на авіаудари США та їхніх союзників, оскільки жодна з випущених крилатих ракет не потрапила в зону відповідальності сил ППО угруповання РФ в Сирії.