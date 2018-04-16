У Братиславі пройшов багатотисячний антиурядовий протест через вбивство журналіста

Понад 30 тисяч словаків вийшли у неділю на антиурядовий протест у Братиславі через вбивство журналіста Яна Куціяка. Про це повідомляє DW.

Протестувальники вимагали повного розслідування вбивства журналіста Яна Куціяка, яке сталося майже два місяці тому.

Протести відбулися також у місті Гуменне, що на сході Словаччини. Активісти також вимагали звільнення начальника поліції Тибора Гаспара.

Як зазначає агенція dpa із посиланням на місцеві ЗМІ, організатори протестів заявили, що відставки очільника уряду Роберта Фіцо та глави МВС Роберта Калінака, що відбулися у березні, не повернули довіри словаків до влади.

Нагадаємо, вбивство журналіста Яна Куціяка, котрий проводив гучні антикорупційні журналістські розслідування, спричинило урядову кризу в Словаччині. Куціяка та його дівчину знайшли застреленими в будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік від міста Трнава, за 50 кілометрів від Братислави.

За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Журналіст розбирався у корупційних зв'язках словацьких урядовців та їхніх зв'язках з італійською мафією.

В ЄС вимагають швидкого й усебічного розслідування справи.