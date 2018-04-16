У Краматорську 20 квітня презентують проект закону "Про прощення" і Концепцію перехідного періоду

У п'ятницю, 20 квітня, об 11:00 голова громадської організації «Сила права» Андрій СЕНЧЕНКО проведе в Краматорську презентацію проекту Закону України «Про прощення» і Концепції перехідного періоду.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«У п'ятницю 20 квітня в Краматорську для ЗМІ та громадських організацій проводжу презентацію проекту Закону України« Про прощення» і Концепції перехідного періоду», - йдеться в анонсі.

Відбудеться презентація в Антикризовом медіа-центрі (Краматорськ, вул. Марата, 1).