У Львові обрали найдостойніших містян

Міська рада провела голосування за кандидатури для нагородження почесними відзнаками територіальної громади Львова. Містяни мали можливість, як і в попередні роки, віддати голос за певного претендента у номінаціях «Львів’янин року», «Почесний громадянин міста» та «Шляхетна львівська родина». Всі охочі могли проголосувати на сайті міської ради city-adm.lviv.ua до 14 квітня.

За словами директора департаменту розвитку ЛМР Наталії Бунди, у номінації «Львів’янин року» найбільшу кількість голосів (74,7%) отримав Роман Панченко – військовослужбовець, солдат 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. Золотий та срібний призер зі стрільби з лука міжнародних змагань «Ігри нескорених».

У номінації «Почесний громадянин міста» найбільшу кількість голосів (38,6% ) набрав меценат і підприємець українського походження з Канади Джеймс Темертей. «Джеймс Темертей – голова доброчинної Фундації Temerty, і він дуже допомагає українським дітям, – зазначає головний лікар Міської дитячої клінічної лікарні Дмитро Квіт. – Завдяки його допомозі, лікарі нашої клініки мали місячні навчання в Канаді, і він двічі дарував обладнання для нашої клініки вартістю 80–100 тис. доларів. Також придбав комплект найсучаснішого обладнання для нейрохірургічної операційної, яке дає можливість проводити надскладні операції, котрі ми ще кілька років тому не могли технічно виконати». Головний лікар додає, що діяльність пана Темертея повинна бути популяризована як приклад для інших доброчинців, в тому числі – й українських, і як соціальна відповідальність бізнесу перед громадою.

А у номінації «Шляхетна львівська родина» найбільшу кількість голосів отримала родина Назара Савка – відомого львівського співака та композитора, керівника зразкового вокального ансамблю «Джерело» (55,9% ).

За інформацією управління культури Львівської міської ради, переможці голосування на веб-порталі ЛМР отримують один голос на засіданні комісії з відзнак, котра створена та діє відповідно до Положення про почесні відзнаки територіальної громади Львова.

Вже 5 травня, під час святкування Дня Львова, мер вручатиме достойникам відзнаки – під час урочистої сесії міськради.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.