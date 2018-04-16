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У Німеччині зіткнулися два невеликі літаки, є загиблі

16 квітня, 2018 - 10:44

У Німеччині поблизу міста Швабіш-Халль у федеральній землі Баден-Вюртемберг зіткнулися два невеликі літаки. Про це повідомляє ЄП з посиланням на видання Focus.

У поліції розповіли, що відбулося зіткнення легкомоторного і спортивного літаків.

Зіткнення сталося при заході літаків на посадку.

Повідомляється, що двоє пілотів загинули. Чи були в літаках пасажири, невідомо.

Місце події оточили, там знаходився поліцейський вертоліт. На місце викликали експертів з Федерального агентства з розслідування авіаційних подій.

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