У Польщі заарештували генерального секретаря найбільшої опозиційної партії

Польській суд заарештував в неділю ввечері на три місяці генерального секретаря найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" (РО) Станіслава Гавловського, підозрюючи його у корупційних діях. Про це повідомляє польське Оnet.pl.

"За характером злочинів існує побоювання, що підозрюваний, з тим щоб уникнути жорстокого тюремного ув'язнення, що загрожує йому, може вжити заходів для дестабілізації поточного кримінального провадження, незаконно вплинувши на його курс", - повідомив прес-секретар суду.

Прокуратура обвинувачує політика РО за п’ятьма пунктами, три з яких - скоєння кримінальних злочинів. Зокрема, його підозрюють у тому, що, будучи заступником міністра екології в уряді Дональда Туска, він отримав хабар готівкою у розмірі 175 тис. злотих (понад $50 тис.), а також два годинники загальною вартістю 25 тис. злотих (понад $7 тис.).

Сьогодні ранком також мала відбутись зустріч у Щеціні керівництва опозиційної партії.