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У Росії провайдери почали блокувати роботу месенджера Telegram

16 квітня, 2018 - 13:03
Фото Reuters

У Росії провайдери мобільного та інтернет-зв'язку почали блокувати роботу месенджера Telegram. Про це повідомили в прес-службі "Роскомнадзора".

"До "Роскомнадзору" надійшло рішення Таганського районного суду про обмеження доступу на території Росії до інтернет-ресурсів організатора поширення інформації в мережі Інтернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. У зв'язку з цим інформацію про ці інтернет-ресурси в понеділок, 16 квітня, спрямовано операторам зв'язку з метою обмеження доступу", – йдеться у повідомленні "Роскомнадзора".

Деякі користувачі повідомляють, що деякі провайдери вже заблокували роботу Telegram. Зокрема, роботу месенджера заблокували "Мегафон" і Yota.

Джерело: 112 Україна

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