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У Страсбурзі говоритимуть про корупцію в РЄ та злочини РФ, - Ар'єв

16 квітня, 2018 - 16:13
Фото: Volodymyr Ariev / Facebook

ПАРЄ на весняній сесії обговорюватиме розслідування корупції в Раді Європи, дії Росії та проект "Північний потік-2".

Про це повідомив голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв у Facebook.

"Це буде дуже важлива сесія - з результатами розслідування корупції в ПАРЄ, з продовженням ганебного AdHoc-комітету для протискування повернення росіян, з можливими терміновими дебатами щодо корупції в Раді Європи і злочинній діяльності РФ по всьому світу, з круглим столом по "Північному потоку-2" за участю CEO Нафтогазу, з ухваленням резолюції по гібридній війні, де я є співдоповідачем", - написав Ар’єв.

Він також повідомив, що не зможе бути присутнім через хворобу та вперше пропустить сесію ПАРЄ в Страсбурзі.

"Вірю що українська делегація добре впорається сама - передав їм всі справи, які були зав'язані на мене. Вони підстрахують. Але ціна однієї лікарської помилки може відбитися далеко не лише на персональному стані здоров'я", - зазначив депутат.

Як повідомлялося, весняна сесія ПАРЄ проходитиме у Страсбурзі з 23 до 27 квітня.

Джерело: День

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