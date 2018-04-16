У Великій Британії громадськість вимагає нового референдуму щодо Brexit

Проєвропейські депутати, бізнес і громадські діячі запускають кампанії за додатковий референдум про вихід зі складу ЄС.

Про старт компанії заявив актор Патрік Стюарт, повідомляє BBC. За його словами, "умови" виходу Британії зі складу ЄС виявилися не такими, як подавалося на референдумі 2016 року.

Патрік Стюарт також розповів, що кампанія "Голос громадськості" - це спроба об'єднати анти-брекситовські групи під спільною метою - добитися нового референдуму. Відповідно, масова підтримка цієї ідеї повинна спонукати депутатів прийняти рішення про проведення остаточного референдуму.

"Я дитина війни й ріс, коли справи в світі йшли не дуже добре. І день, коли ми приєдналися [до Євросоюзу], був одним з найбільш приголомшливих у моєму дорослому житті", - сказав 77-річний актор.

Офіційно кампанія стартувала в неділю, 15 квітня, з мітингу в районі Камден Північного Лондона. За інформацією BBC там зібралися приблизно 1200 людей.

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон, який очолював кампанію за Brexit, відповів на заклики до другого референдуму тим, що народне голосування вже відбулося.

Джонсон сказав: "Ми отримаємо відмінний результат і не лише зможемо укласти гігантську угоду про вільну торгівлю з нашими друзями й партнерами по іншу сторону протоки Ла-Манш, а й зможемо сміливо вирушити у місця, якими ми, ймовірно, нехтували останні п'ять років".

При цьому і консерватори, і лейбористи поки виключають проведення другого референдуму.

Нагадаємо, у червні 2016 року 51,9% британців на референдумі проголосували за вихід із ЄС, 48,1% - проти.

Велика Британія остаточно втратить членство в ЄС в березні 2019 року.