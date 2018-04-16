У Вінниці за Кубок Героїв АТО змагаються 10 футбольних команд

Футбольний чемпіонат Всеукраїнської ліги учасників АТО стартував у місті над Бугом. У першому турі змагань взяли участь 10 команд з Вінницької, Полтавської, Черкаської, Хмельницької та Житомирської областей, повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ. Переможці регіонального чемпіонату матимуть можливість розіграти перехідний на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського до Дня Захисника України.

«Всеукраїнська ліга учасників АТО – це, в першу чергу, масштабна програма психологічної та фізкультурно-оздоровчої реабілітації учасників бойових дій, – каже президент Федерації футболу учасників АТО Руслан Руденко. – Ідея таких змагань з’явилася ще в 2014 року, а реалізовувати її ми розпочали у 2015 році. Федерація на сьогодні налічує вже понад тисячу учасників. Стати учасником футбольної команди простіше простого. Все, що для цього потрібно – посвідчення учасника бойових дій і, звісно, бажання грати. Команди необов’язково повинні організовуватись на базі військових частин. До прикладу, сьогодні змагатимуться команди з Тального, що на Черкащині, і Кременчука, що на Полтавщині. Це команди, до складу яких входять демобілізовані бійці».

У цьогорічному чемпіонаті загалом братимуть участь 59 команд сектора безпеки та оборони України і ветеранів АТО, а це понад півтори тисячі учасників бойових дій. Команди розбиті на 6 дивізіонів: «Київ» та «Північ», «Схід», «Центр», «Захід» та «Південь», тобто футбольні чемпіонати нині тривають у всіх регіонах. Команди-переможці стануть відомі ближче до осені, саме тоді відбудеться фінал змагань на Кубок Героїв АТО.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця