У Вірменії протестують через висунення екс-президента на посаду прем'єр-міністра

Опозиційні активісти блокують декілька доріг у вірменській столиці Єревані, протестуючи проти планованого на 17 квітня голосування в парламенті щодо кандидатури екс-президента Сержа Сарґсяна на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Крім того, активісти блокують доступ до мосту і на 10 хвилин перекривали вхід до метро у центрі столиці Вірменії.

Опозиційний депутат Нікол Пашинян, який очолює протести, раніше оголосив, що всі дороги у центрі Єревана, лінія метро і кілька мостів будуть заблоковані. Він закликав «усіх громадян» вийти до парламенту 16 квітня.

Поліція оголосила, що мітинги незаконні, бо порушують право місцевих жителів вільно пересуватися, але не втручається у хід демонстрації.

Як повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода, студенти перекрили вулицю Абовян, де розпочали сидячий страйк. На перекритих активістами перехрестях відразу утворилися автомобільні затори.

У мегафон Пашинян просив вибачення у громадян за незручності і закликав їх поставитися до акцій із розумінням.

На вулиці Абовяна, зокрема, деякі водії висловлювали невдоволення і намагалися проїхати крізь оточення студентів, проте зробити це їм не вдалося. Щонайменше двоє водіїв заявили, що приєднуються до акції протесту.

Акціями громадянської непокори прихильники опозиції намагаються запобігти призначеному на 17 квітня голосування в парламенті щодо кандидатури екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем’єр-міністра.

Тисячі протестувальників мітингують у Єревані від 13 квітня на знак протесту проти ухвалених у грудні 2015 року змін до Конституції країни, які послабили владу президента, але посилили повноваження прем’єр-міністра.

Опозиційні активісти заявляють, що ці зміни були розроблені спеціально для того, щоб дати змогу Сарґсяну залишатися при владі після того, як закінчаться два його президентські терміни.

Армен Сарґсян (який не має відношення до Сержа Сарґсяна) склав присягу на посаді президента 9 квітня. На відміну від інших вірменських президентів у пострадянський період, його обрав парламент, а не народ.

Владна Республіканська партія висунула Сержа Сарґсяна на посаду прем’єр-міністра.