У Єревані унаслідок протестів госпіталізовано 33 людини

В результаті зіткнень під час протестів в центрі Єревана були госпіталізовані 33 людини.

Про це повідомляє "Sputnik Вірменія".

Як повідомляється, в Першу міську клінічну лікарню були доставлені 7 постраждалих, в медцентр "Еребуні" - 8 осіб, в медцентр Св. Григорія Просвітителя - 18 чоловік.

Крім того, надходить інформація, що серед постраждалих - троє співробітників поліції. Повідомляється, що раніше в районі протестів застосовувалися світло-шумові гранати.

Нагадаємо, що через протести у Словаччині глава МВС пішов у відставку.