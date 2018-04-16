Народ завжди має право протестувати проти гніту.
Пилип Орлик, український політичний, державний і військовий діяч, Гетьман Війська Запорозького у вигнанні, поет, публіцист

У Єревані унаслідок протестів госпіталізовано 33 людини

16 квітня, 2018 - 18:33
Фото Reuters

В результаті зіткнень під час протестів в центрі Єревана були госпіталізовані 33 людини.

Про це повідомляє "Sputnik Вірменія".

Як повідомляється, в Першу міську клінічну лікарню були доставлені 7 постраждалих, в медцентр "Еребуні" - 8 осіб, в медцентр Св. Григорія Просвітителя - 18 чоловік.

Крім того, надходить інформація, що серед постраждалих - троє співробітників поліції. Повідомляється, що раніше в районі протестів застосовувалися світло-шумові гранати.

Нагадаємо, що через протести у Словаччині глава МВС пішов у відставку.

Більше новин

Трамп заявив, що РФ навмисно девальвує рубль
США найближчим часом вирішать питання нових санкцій проти РФ, - Сандерс
Суд засудив вбивцю мера Старобільська до довічного ув'язнення
Нідерланди заарештували злочинців, які планували напад на консульство Туреччини
ЄС закликає РФ до повної імплементації Мінських угод, - Могеріні
У Львові обрали найдостойніших містян

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 