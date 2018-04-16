Український фільм включили до програми Каннського кінофестивалю

Фільм Жінка на війні режисера Бенедикта Ерлінґсона, створений у копродукції Франції, Ісландії та України за підтримки Держкіно, відібрано до конкурсної програми Тиждень критики (Semaine de la Critique) 71-го Каннського міжнародного кінофестивалю.

Саме в рамках однієї з найстаріших секцій Каннського кінофестивалю відбудеться світова прем’єра фільму, передає Рубрика.

Трилер Жінка на війні є другим художнім фільмом ісландського режисера Бенедикта Ерлінґссона. Його режисерський дебют у художньому кіно Про коней та людей отримав понад двадцять нагород по всьому світу.

За сюжетом фільму, диригентка хору Халла за лаштунками тихої рутини веде подвійне життя пристрасної екологічної активістки. Відома за псевдонімом Горянка, вона таємно веде одиночну війну з місцевою алюмінієвою промисловістю. Розпочавши з дрібного вандалізму її дії зростають до промислового саботажу. Але коли жінка планує найбільшу операцію, отримує листа, який змінює все: її заявку на усиновлення схвалено, і на неї чекає маленька дівчинка в Україні.

Фільм створено міжнародною командою за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Серед представників української команди: виконавчий продюсер фільму – Маріанна Новікова, другий режисер Василь Білоусов, відеоінженер Ігор Косенко, костюмер – Марія Керо, художник-декоратор – Люся Малишко. Частина робіт з комп‘ютерної графіки виконувалась в Україні пост-продакшен студією Ракета Фільм.

Головну роль в кіно грає відома ісландська акторка Халлдора Гейхадсдоттір. Серед українських акторів – Олена Лавренюк та Маргарита Хильська.

Зйомки тривали 8 тижнів, вони охопили різні локації в Ісландії та Україні.

Журі цьогорічного, 57-го Канського Тижня критики очолить Йоаким Трієр. До його складу увійде акторка та режисер Хлої Севіньї, новий директор Віденського кінофестивалю Єва Санджорджі, французький журналіст Огюстен Трапенар та зірка фільму 120 ударів на хвилину Науель Перес Біскаяр.

71-й Каннський міжнародний кінофестиваль цього року пройде з 8 по 19 травня.

Програма Тиждень критики заснована в 1962 році спілкою французьких кінокритиків. Її мета - знайти молоді таланти і підтримати їх перші режисерські роботи.

У 2014 році у цій секції був представлений та виборов гран-прі фільм Плем’я українського режисера Мирослава Слабошпицького.