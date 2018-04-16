Укрвакцину перевірять після скандалу з розтратою 1,5 млн

Міністерство охорони здоров’я відсторонило гендиректора ДП “Укрвакцина” та проведе перевірку діяльності підприємства.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

“Гендиректора відсторонено. Відповідний наказ підписали сьогодні”, - йдеться в повідомленні.

МОЗ утворив та затвердив склад комісії для проведення перевірки діяльності державного підприємства “Укрвакцина”. Перевірка триватиме з 16 квітня до 18 травня 2018 року. Про результати МОЗ обіцяє інформувати громадськість.

“На час досудового розслідування у кримінальному проваджені – 13 квітня – 8 червня 2018 року – Андрія Макаренка відсторонено від посади генерального директора підприємства, а виконуючим обов’язки гендиректора “Укрвакцини” призначено Володимира Шевченка”, - ззаначили в міністерстві.

Нагадаємо, що гендиректора "Укрвакцини" підозрюють у розтраті 1,5 млн.