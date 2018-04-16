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В Австралії лісові пожежі досягли околиць Сіднея

16 квітня, 2018 - 14:30
Фото: smh.com.au

В Австралії масштабні лісові пожежі досягли околиць Сіднея.

Про це повідомляє австралійське The Sydney Morning Herald.

Вогонь, який спалахнув вчора після обіду в Холсуорті на південному заході від міста, залишається поза контролем. Пошкодженні декілька будинків, жертв на даний момент немає.

Ситуацію погіршують сильні вітри.

Поліція підозрює підпал, а пожежники попереджають жителів міста про небезпеку та можливість нових займань через літаючий у повітрі попіл.

 

Джерело: День

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