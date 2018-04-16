В Австралії лісові пожежі досягли околиць Сіднея

16 квітня, 2018 - 14:30
В Австралії масштабні лісові пожежі досягли околиць Сіднея.
Про це повідомляє австралійське The Sydney Morning Herald.
Вогонь, який спалахнув вчора після обіду в Холсуорті на південному заході від міста, залишається поза контролем. Пошкодженні декілька будинків, жертв на даний момент немає.
Ситуацію погіршують сильні вітри.
Поліція підозрює підпал, а пожежники попереджають жителів міста про небезпеку та можливість нових займань через літаючий у повітрі попіл.
Джерело: День