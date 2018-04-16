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В ООН озвучили головні завдання місії США у Сирії

16 квітня, 2018 - 10:28
Фото Reuters

США не виведуть свої війська із Сирії, поки не досягнуть своїх цілей.

Про це заявила посол США в ООН Ніккі Хейлі у неділю в інтерв’ю телеканалу Fox News, повідомляє Reuters.

Вона також перерахувала три головних завдання американської місії в Сирії: переконатися, що хімічна зброя не використовується у жодний спосіб, який би міг становити загрозу інтересам США, знищити ІД, залишити можливість спостерігати звідти за діяльністю Ірану.

"Наше завдання повернути американських солдат додому, але ми не підемо, поки ми не виконаємо всі ці завдання», - наголосила Хейлі.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ Збройним силам завдати точних ударів по об'єктах, пов'язаних з хімічною зброєю в Сирії. До операції також приєдналися Франція і Великобританія.

Це стало відповіддю на хімічну атаку в сирійській Думі, в результаті якої загинули щонайменше 70 і постраждали сотні людей.

Читайте більше в ексклюзивному матеріалі "Дня" "Сирія. Атаки і загрози".

 

Джерело: День

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