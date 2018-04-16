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Windows почав блокування μTorrent

16 квітня, 2018 - 19:11
Фото Reuters

Вбудований в операційну систему Windows антивірус Defender почав розцінювати програму для завантаження торрентів μTorrent як вірус і блокувати її.

Відзначається, що шкідливим μTorrent вважають також і ряд інших антивірусів – ESET, Sophos, TrendMicro і подібні, пердає Рубрика.

Поки це стосується лише тих користувачів, у яких остання версія оновлення Windows.

За словами представника розробника програми BitTorrent, Inc., зміна в роботі Defender було викликано помилкою в одній з останніх збірок Windows.

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