ЄС може переглянути 5 принципів своєї політики щодо РФ, - Могеріні

Євросоюз може переглянути п’ять принципів своєї політики щодо Росії. Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні напередодні засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ у понеділок у Люксембурзі, повідомляє Укрінформ.

"Ми матимемо обговорення щодо Росії, головним чином – про перегляд головних принципів наших спільних дій у відносинах з РФ", - заявила Могеріні.

Як відомо, у березні 2016 року країни ЄС узгодили такі керівні принципи політики з РФ: повна імплементація Мінських угод, яка необхідна для будь-яких зрушень у відносинах ЄС-Росія; зміцнення відносин зі східними партнерами та сусідами; зміцнення внутрішньої стійкості ЄС, особливо у зв’язку із можливими енергетичними загрозами та кіберзагрозами; вибіркова взаємодія з РФ у питаннях зовнішньої політики (Іран, Близький Схід, мирні переговори щодо Сирії) та протидія тероризму; підтримка російського громадянського суспільства, зокрема зв'язків між молоддю ЄС та РФ.