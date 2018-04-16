ЄС може продовжити санкції проти Росії на рік, - Лінкявічюс

Євросоюз може продовжити санкції проти Росії за агресію проти України на 12, а не на 6 місяців, як це відбувалося усі попередні роки. Про це перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі заявив голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, передає ЄП.

"Оскільки прогресу щодо Мінська немає, то додаткові санкції чи, щонайменше, продовження санкцій на 12 місяців, а не на 6, дійсно може відбутися", - заявив міністр.

За його словами, Росія не зробила нічого для того, щоб санкції з неї можна було зняти.

"Немає жодних симптомів для цього. Удар по Україні, удар по Сирії, удар по Солсбері. Так багато подій. Я думаю, що навіть думати про це (зняття санкцій – Ред.) не логічно", - заявив Лінкявічюс.

Раніше джерела повідомляли, що низка країн ЄС готуються оголосити дипломатичний бойкот ЧС-2018 в Росії та обговорюють продовження економічних антиросійських санкцій на рік.