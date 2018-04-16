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ЄС закликає РФ до повної імплементації Мінських угод, - Могеріні

16 квітня, 2018 - 20:10
Фото Reuters

Європейський союз закликає Росію до повної імплементації Мінських угод і вважає ситуацію в Україні головним викликом.

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні після зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, передає ЄП.

"Ми бачимо схему поведінки втручання Росії у багатьох різних сферах, центральним з цих викликів, звичайно, лишається ситуація в Україні з нелегальною анексією Криму та дестабілізації на сході країни, яка триває", - сказала Могеріні.

Вона також наголосила на інших напрямках неприйнятної російської поведінки – діяльність у Сирії, активність у сфері дезінформації, гібридні загрози, шкідлива кібердіяльність, порушення прав людини і норм верховенства права.

"Сьогодні ми підтвердили, що п’ять принципів у стосунках з Росією, затверджених два роки тому, залишаються чинними: повна імплементація Мінських угод, посилення відносин з нашими східними партнерами в рамках "Східного партнерства", посилення стійкості всередині ЄС, вибіркова взаємодія з РФ переважно в глобальних безпекових питаннях та збільшення підтримки для російського громадянського суспільства", - сказала Могеріні.

Вона зазначила, що ЄС продовжить працювати з Росією щодо стратегічних міжнародних питань.

"Всі країни погодилися, що нам треба продовжити працювати з Росією щодо стратегічних міжнародних питань. Це і Іран, і Близький Схід, і Афганістан, і такі глобальні теми, як клімат, міграція, боротьба з тероризмом, кооперація по Арктиці", - сказала вона.

Нагадаємо, що за день бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ.

Джерело: Європейська правда

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