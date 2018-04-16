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За день бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ

16 квітня, 2018 - 18:54
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався.

Як повідомляє прес-центр АТО, станом на 18.00 зафіксовано 22 обстріли українських опорних пунктів.

“Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, озброєння БМП й великокаліберних кулеметів обстріляні захисники Пісків. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по оборонцях Водяного, Верхньоторецького та Авдіївки. Крім цього з гранатометів та стрілецької зброї агресор обстрілював наші укріплення поблизу Новотроїцького та Мар’їнки, з бронетранспортерів – неподалік Водяного, а з великокаліберних кулеметів – в районі Лебединського. Також з гранатометів та снайперської зброї вогонь вівся поблизу Широкиного”, - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики застосували озброєння БМП та гранатомети по українських укріпленнях під Луганським. Крім цього, з гранатометів обстріляні оборонці Кримського, а з великокаліберних кулеметів – Новолуганського. 

Унаслідок ворожого вогню жоден український військовослужбовець не постраждав.

Джерело: День

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