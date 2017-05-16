Білий дім спростовує розголошення Трампом секретної інформації на зустрічі з Лавровим

Президент США Дональд Трамп не обговорював "джерела, методи чи військові операції" на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим 10 травня.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон після повідомлень ЗМІ про розкриття секретної інформації Трампом, передає Reuters.

"Під час зустрічі президента Трампа з міністром закордонних справ Лавровим обговорювалося широке коло питань, серед яких були спільні зусилля та загрози щодо боротьби з тероризмом. У ході цього обміну обговорювався характер конкретних загроз, але вони не обговорювали джерела, методи або військові операції", - сказав Тіллерсон в своїй заяві.

Радник Президента США з питань національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що на зустрічі обговорювали лише відому раніше інформацію, передає CNN.

"Ніколи джерела у розвідці або методи не обговорювалися, і президент не розкривав будь-які військові операції, які ще не були публічно відомі. Я був в кімнаті. Цього не сталося", - сказав він.

Видання Washington Post повідомляло з посиланням на нинішніх і колишніх посадовців США, що Трамп повідомив Лаврову дані, які ставлять під загрозу "найважливіше джерело інформації" про терористичне угруповання ІД.

Нагадаємо, Трамп і Лавров на зустрічі мали обговорити конфлікти в Сирії і Україні.