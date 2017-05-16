“Динамо” та “Шахтар” боротимуться завтра у Харкові за Кубок України з футболу

У Харкові проходять останні підготування до проведення фінального матчу Кубку України з футболу. Матч пройде між традиційними фаворитами - “Шахтарем” і “Динамо”.

За словами заступника голови Харківської обласної адміністрації Анатолія Бабічева, особлива увага приділяється забезпеченню безпеки великого спортивного заходу, передає Champion.com.ua.

"Наразі триває напружена робота із забезпечення безпеки матчу. Охороняти порядок буде і патрульна поліція, і звичайні поліцейські наряди. Нам потрібно підготувати паркувальні місця, вільний під'їзд до стадіону", - сказав він.

"Ми посилимо контроль за тим, що відбувається у харківському метро, у​в міському транспорті. Особливу увагу приділимо фанатам обох команд. Очікується, що на стадіоні Металіст буде аншлаг", - додав він.

За словами Бабічева, вони знають, що у Харків їдуть вболівальники з усіх регіонів Украіни, тому доведеться застосувати ті ж заходи безпеки не тільки в місті, а й в області.

Зазначимо, фінальний поєдинок Кубку України Шахтар - Динамо відбудеться 17 травня, початок - о 21:00.

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