ФРН вдячна Міноборони України за організацію співпраці з ОБСЄ, - Едерер

У процесі відвідин Міністром оборони Степаном Полтораком ФРН, він зустрівся із секретарем МЗС ФРН доктором Маркусом Едерером для обговорення поточної ситуації в Україні та стану виконання Мінських угод з боку РФ. Про це йдеться на сайті Міноборони.

У межах бесіди сторони обговорили політичні процеси у країнах Євросоюзу та у світі.

Під час зустрічі пан Едерер подякував відповідальним особам Міністерства оборони України та ЗС України за організацію співпраці з Місією ОБСЄ на сході країни та оперативне реагування посадових осіб ЗС України на запити місії. Міністр Степан Полторак в свою чергу наголосив на важливості продовження такої співпраці.

— Ми розуміємо, що успіх у вирішенні конфлікту лежить, перш за все, у політико-дипломатичній площині, тому ми цінуємо роботу наших колег з метою встановлення миру на Донбасі, — підкреслив глава вітчизняного оборонного відомства.

На своїй facebook-сотрінці Полторак зазначив, що це перший за останні десять років візит Міністра оборони України до ФРН.

"Усі країни світу мають розуміти природу того, що відбувається та мати політичну єдність стосовно ситуації в Україні. Українці жертвують своїми життями, аби не допустити ситуації, яка склалася на Сході нашої держави, у інші європейські країни", прокоментував зустріч Міністр.