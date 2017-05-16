ГПУ не змогла довести причетність Бойка до "бурових установок", - Сарган

Генеральна прокуратура України не складала підозру народному депутату України Юрію Бойко у справі щодо закупівлі за завищеними цінами двох самопідйомних плавучих бурових установок.

Про це йдеться у доповідній записці Генеральному прокурору Юрію Луценку від начальника Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, яку оприлюднила прес-секретар Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

"Слідством на даний час не встановлено фактів підписання від імені Бойка Ю.А. документів (наказів, листів, протоколів, погоджень тощо) щодо проведення закупівель СПБУ (самопідйомних плавучих бурових установок – ред.), а допитані в ході досудового розслідування свідки про безпосередню його причетність до злочинної схеми закупівлі платформ за завищеними цінами не повідомляли, у зв’язку з чим прямих доказів щодо такої участі не здобуто і проект повідомлення про підозру не складався",- йдеться у доповідній записці щодо розслідування кримінальних проваджень стосовно Бойка.

Вказано, що Генпрокуратурою було відкрито два кримінальні провадження, які пізніше були об’єднані в одне, за фактом заволодіння службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НАК "Нафтогаз України" та ДАТ "Чорноморнафтогаз" майном у особливо великих розмірах при закупівлі двох СПБУ.

"Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні… встановлено, що службові особи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НАК "Нафтогаз України" та ДАТ "Чорноморнафтогаз", зловживаючи службовим становищем та з використанням ряду іноземних компаній з ознаками фіктивності у березні 2011 року та у жовтні цього ж року здійснили закупівлі СПБУ В312 та В319 за значно завищеними цінами, унаслідок чого привласнили державні кошти на загальну суму близько 400 млн дол. США", - йдеться також у записці.