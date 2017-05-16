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Хакери вимагають у студії Волта Діснея викуп за викрадений мультик

16 травня, 2017 - 13:19
Фото засновника компанії Волта Діснея (із вільних джерел)

До студії Walt Disney надійшла вимога викупу викраденого напередодні зловмисниками мультика, яка супроводжувалась шантажем опублікувати його у випадку  спротиву. Фільм ще не вийшов у прокат, інформацію про шантаж надав журналістам директор студії Боб Айгер, передає BBC-Україна.

За повідомленням, хакери вимагають велику суму у біткоінах, інакше погрожують спершу викласти в інтернет 5-хвилинний уривок фільму, а згодом публікуватимуть частини по 20 хвилин.

У Walt Disney не називають, який саме фільм викрали хакери, але наголошують, що компанія не збирається платити викуп.

Кіносайт Deadline припускає, що хакери могли викрасти наступну частину фільму "Пірати Карибського моря: Мерці не розказують казки", який виходить в американський прокат 26 травня. Інші твердять, що йдеться про третю частину мультфільму "Тачки".

Наприкінці квітня жертвою схожого злочину хакерів став онлайн-кінотеатр Netflix. Невідомі викрали й опублікували 10 нових епізодів серіалу "Orange is the New Black" після того, як компанія відмовилася платити викуп.

Нагадаємо, у новій серії “Сімпсонів”, покепкували над президентом Трампом.

Джерело: BBC Україна
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