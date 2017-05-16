Карітас України започатковує новий проект медико-соціального супроводу «Домашня опіка у буферній зоні»

Карітас України започатковує проект «Домашня опіка у буферній зоні». Метою проекту є надання медико-соціального супроводусамотнім літнім людям та паліативнимхворим. Новими соціальними працівниками у проекті стануть місцеві мешканці, які втратили роботу. Серед іншогопроект сприятимерозбудові місцевих громад.«Домашня опіка у буферній зоні» здійснюється за підтримки Карітасу Австрії та фінансового сприяння Уряду Австрії через Австрійську асоціацію розвитку.

Проект впроваджується осередками Карітасу Запоріжжя, Маріуполя, Краматорська та Старобільська, які працюють в «сірій зоні». Для роботи в проектіна умовах договору осередки залучили 200 осіб місцевого населення, котрі працюють у різних локаціях вздовж буферної зони. Кожен з них пройшов навчання та практичні тренінги на тему: «Опіка над хворими, котрі потребують сторонньої допомоги. Догляд. Психологічний супровід. Переміщення». Кожен з цих соціальних працівників надає соціально-медичний супровід в середньому трьом бенефіціарам. Загалом допомогу в рамках проекту отримує близько 600 мешканців буферної зони.

Як розповідає Юрій Наконечний, керівник медичних програм Карітасу України, особливістю проекту в буферній зоні є те, що доглядають підопічних люди, які проживають безпосередньо у зоні бойових дій. Вони допомагають немічним, літнім мешканцям, котрі не мають змогиподбатипро себе, котрим важко вийти з домучи навіть піднятись з ліжка. «Ці люди надають не лише медичний, але й соціальний супровід. За потреби, можуть приготувати їсти або оформити документи, виміряти тиск, прослідкувати за прийомом ліків» - додає Наконечний. Також, за його словами, залучення до догляду за підопічними саме місцевих мешканців є дуже важливим аспектом проекту, оскільки дає можливість працевлаштувати тих, хто має значні труднощі з пошуком роботи.

Додатково в рамках проекту надаються медичні гранти на придбання ліків або ж необхідного медичного обладнання. На територіях, де доступ до медикаментів ускладнений, мобільні команди Карітасу доставляють необхідні медикаменти безпосередньо мешканцям «сірої зони».

«Карітас має 20-річний досвід надання медико-соціального супроводу за місцем проживання, і на сьогодні всі послуги Домашньої опіки надаються відповідно до державного стандарту домашнього догляду та державного стандарту паліативної опіки», зазначає Галина Курницька, координатор проекту Домашня опіка Карітасу Україна. «Ці літні людипотребують підтримки. Оскільки ми не просто проводимо медичні чи гігієнічні маніпуляції – ми даємо надію, ми несемо їм радість.Домашня опіка – це часто єдина можливість для них залишатись у власних оселях та уникнути лікарняного стаціонару чи притулку», - додає вона, повідомляє Карітас України.