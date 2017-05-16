Клінтон створила політичну організацію для протистояння Трампу

Колишній кандидат у президенти США від Демократичної партії і екс-держсекретар Гілларі Клінтон створила нову політичну організацію, покликану спонукати громадян США до участі в політиці і підтримувати групи, які виступають проти адміністрації президента Дональда Трампа.

"Протягом останніх кількох місяців я розмірковувала, проводила час із сім’єю і, так, гуляла в лісі», – повідомила 69-річна Клінтон у низці твітів, оголошуючи про цю новину. "Більш ніж будь-коли, я вважаю, що участь громадян є життєво важливою для нашої демократії. Мене надихає кожен, хто хоче організовувати і очолювати", – сказала вона, передає Радіо Свобода.

"Цей рік був не тим, яким я його собі уявляла, але знаю, за що все ще борюся: за більш добру, великодушну, інклюзивну Америку. Вперед!", – написала вона. Клінтон назвала п’ять лівих груп, які підтримали новий рух, і чия мета – "протистояти Трампу". Це "Колір змін", "Створити Америку", "Брати участь у чомусь" і "Рух вліво".

Прес-секретар Республіканського національного комітету Майкл Аренс відкинув висловлювання і пропозиції Клінтон як такі, "що втратили зв’язок з реальністю". "Якби демократи були розумні, вони б зрозуміли, що прийшов час триматися подалі від Гілларі Клінтон", – сказав Аренс.

Створення організації Onward Together ознаменувало повернення колишньої першої леді і кандидата в президенти від демократів на політичну арену після програшу на виборах у листопаді 2016 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що допустив можливість втручання Росії в передвиборну кампанію 2016 року за допомогою хакерських атак, але категорично заперечив можливість змови свого передвиборчого штабу з російськими спецслужбами.