Комп’ютерний вірус-вимагач, що “інфікував” вже 150 країн, пов’язують із КНДР

Минулого тижня сотні тисяч комп’ютерів із 150-ти країн зазнали атаки віруса-вимагача із промовистою назвою WannaCry. Фахівці з кібербезпеки із Symantec і Kaspersky Lab запевняють, що у коді віруса прописані цифри, що співпадають із кодом шкідливих програм, використовуваних Північною Кореєю під час атаки на корпорацію Sony у 2014 році, передає Радіо Свобода.

«Це найкращий ключ, який ми бачили досі, до джерел WannaCry. Але можливо, що код був просто скопійований без будь-якого іншого прямого зв’язку», – повідомила компанія Kaspersky Lab. У Symantec також вказали, що продовжують вивчати вірус, щоб виявити очевидніші зв’язки.

Минулого тижня у 150 країнах був поширений вірус-вимагач WannaCrypt (це ще одна версія його назви – ред.), що вимагає викуп за розблокування комп’ютера. Жертвами кібератаки стали близько 200 тисяч людей. Зокрема, у Великій Британії від вірусу-здирника постраждали державні лікарні й інші медичні установи.

Після вірусної атаки влади Британії вирішили виділити додатково 64 мільйони доларів на кібербезпеку. У Білому домі США ця проблема обговорювалася вже двічі. ФБР і АНБ намагаються встановити організаторів масштабної кібератаки.

WannaCry - це вірус-вимагач. Він шифрує файли і за розшифровку вимагає викуп у сумі від 300 до 600 доларів в криптовалютою біткойн. В іншому випадку, вірус загрожує подвоїти ціну через три дні. Якщо платежу не буде через тиждень, всі файли втечуть. Встановити особу власника біткойн-рахунку практично неможливо, повідомляють на сайті Економічної правди.

Виходячи з особливостей поширення шкідливого ПЗ і дій, які були здійснені для його блокування можна говорити про те, що, коли користувачі оновлять свої операційні системи Windows-загроза повинна зовсім зникнути, кажуть фахівці української антивірусної лабораторії Zillya!.

"Принаймні, та її частина, що сама запускається, не зможе працювати і завдавати шкоди як раніше. Відповідні патчі випущені навіть для Windows XP, яка не підтримує вже близько року", - прокоментували в Zillya!