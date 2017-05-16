Козловського включать у списки полонених на обмін, - Геращенко

Представники незаконних збройних формувань в ОРДЛО включать захопленого ними вченого Ігоря Козловського в остаточні списки полонених на обмін.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представниця України у Тристоронній контактній групі, віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Важливо, що всі сторони визнали, що Украіна провела велику роботу і продемонструвала компроміс, що наближає нас до звільнення заручників. Також інша сторона, нарешті, пообіцяла, в т. ч. в форматі ТКГ, що при узгодженні остаточних списків до них включать І. Козловського", - йдеться в повідомленні.

Геращенко також повідомила, що “украінська сторона завершила процедуру верифікаціі тих осіб, яких можна помилувати заради звільнення заручників, але які відмовляються переміщатися в ОРДЛО”.

За словами Геращенко, ОБСЄ визнала, що верифікація пройшла за міжнародним стандартами і нормами гуманітарного права.

Нагадаємо, у січні 2016 року до квартири Ігоря Козловського увірвалися представники "ДНР". Вони забрали техніку, документи, а самого науковця відправили "на підвал".