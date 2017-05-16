Меркель і Макрон заявили про можливу реформу ЄС

Німецький канцлер Анґела Меркель 15 травня привітала президента Франції Еммануеля Макрона, який прибув із першим закордонним візитом на чолі держави до Берліна. 62-річна очільниця федерального уряду потисла руку 39-річному новому французькому лідерові на тлі військової церемонії, передає інформаційна агенція dpa.

Обоє політиків на прес-конференції після розмови зазначили, що Європейський Союз перебуває у "критичному історичному моменті". "Німеччині упродовж тривалого часу буде добре, якщо буде добре Європі. А Європі буде добре лише тоді, коли Франція буде сильною", - заявила Меркель.

Вона відзначила тісний зв'язок інтересів Парижа та Берліна. Політики заявили про намір розробки "дорожньої карти" проектів в ЄС та Єврозоні, над якими спільно працюватимуть обидві держави. Планується, що у липні - після парламентських виборів у Франції - з цією метою відбудеться спільне засідання урядів.

"Ми можемо надати цьому нової динаміки", - наголосила Меркель.

Канцлер також зазначила, що з точки зору Берліна внесення змін до засадничих угод ЄС є можливим, повідомляє агенція новин Reuters. Макрон погодився, що у цьому питанні не повинно бути "табу".

Він водночас наголосив на важливості подолання надмірної забюрократизованості Європейського Союзу, а також "історичного перезапуску" ЄС. Макрон також заявив, що виступає проти випуску спільних євробондів, які би покривали колишні борги окремих держав, оскільки це прозводить до безвідповідальної політики.

Нагадаємо, вчора Макрон призначив прем'єр-міністра країни. Ним, як і очікувалося, став 46-річний мер Гавра, республіканець Едуар Філіп.