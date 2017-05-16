МОН запускає онлайн-курси ЗНО для випускників з окупованих територій

Міносвіти спільно з платформою Prometheus представляють онлайн-курси з підготовки до ЗНО з української мови і літератури, історії України та математики.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

"Онлайн-курси мають на меті допомогти підготуватись до ЗНО або до складання екстерном державної підсумкової атестації. Насамперед, онлайн-матеріали орієнтовані на учнів і випускників, які проживають на тимчасово окупованій території Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей і не мають достатніх можливостей у підготовці до тестування", - йдеться у повідомленні.

На платформі Prometheus розміщено відеоматеріали, тестові завдання для самооцінки, конспекти лекцій, презентації, а також онлайн-консультації вчителів з української мови і літератури, історії України та математики.

Курс «Українська мова та література. Підготовка до ЗНО» містить модулі фонетики, орфографії, лексики, фразеології, словотвору, морфології та синтаксису. Особлива увага сконцентрована на питаннях, що найчастіше трапляються у тестах.

Розділ з української літератури дозволить слухачам освіжити свої знання з цього предмета від часів усної народної творчості до періоду Розстріляного відродження та Шістдесятників. За допомогою додаткових відео та аудіозаписів пісень і творів, які було покладено на музику або використано для написання п'єс, опер, балетів, курс швидко відновить у пам'яті основні сюжетні лінії творів, їх жанр, тему, ідею тощо.

Курс «Історія України. Повний курс підготовки до ЗНО» охоплює часи від заселення території до подій сучасності. Слухачі зможуть поновити в пам'яті і вивчити історичні дати та періоди найважливіших подій та процесів. В результаті вони отримають можливість пояснювати та аналізувати історичні факти, визначати найважливіші зміни і значення подій, що відбувалися в житті України й людства тощо.

Курс «Математика. Підготовка до ЗНО» покликаний закріпити базові шкільні знання з предмета: числа і вирази, рівняння і нерівності, функції та елементи комбінаторики, похідні та інтеграли, планіметрія та стереометрія.

Курси будуть корисними усім учням шкіл, ліцеїв, гімназій, що складатимуть ЗНО, а також широкому колу слухачів. Навчальні модулі та теми курсів відповідають затвердженій шкільній програмі, тому їх матеріали можуть використовувати вчителі для проведення своїх уроків.

Бажаючі розпочати підготовку до ЗНО-2018 уже зараз також можуть використовувати ці матеріали – вони будуть актуальні і в наступному році.

Цикл онлайн-курсів з підготовки до ЗНО з для учнів і випускників, які проживають на тимчасово окупованій території Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей, створено за підтримки Британської Ради в Україні.