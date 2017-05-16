На Херсонщині до 135-річчя Бурлюка стартував мистецький футуристичний пленер

Із 14 по 19 травня на території Нової Каховки, Бериславського і Каховського районів Херсонщини діє творча резиденція «Чорнянка-Futurum». Тут зібралися кілька десятків молодих художників з різних регіонів України, аби взяти участь у проекті, присвяченому 135-річчю з дня народження Давида Бурлюка, одного з основоположників футуризму, поета, художника, теоретика мистецтва. Місце зустрічі обрано не випадково, адже дитинство і юність Бурлюка пройшли в с. Чорнянка Каховського району. На початку ХХ століття в це село також приїжджали відомі поети-футуристи з творчої групи «Гілея»: Володимир Маяковський, Велімир Хлєбніков, Олексій Кручених та інші.

Мета мистецької резиденції «Чорнянка-Futurum» полягає в об’єднанні митців із різних шкіл і міст (Полтава, Миколаїв, Київ, Луцьк, Херсон, Львів, Тернопіль) та творчому саморозкритті молоді, в обміні досвідом та вдосконаленні навичок із живопису в умовах пленеру.

Як повідомляють організатори, протягом 5 днів учасники пленеру відвідають низку історико-культурних екскурсій місцевими музеями Каховки і Нової Каховки, пройдуться Олешківськими пісками, побувають у дніпровських плавнях, біля стародавньої вежі Вітовта (IV ст.), зустрінуться з відомими художниками Херсонщини, а також відвідають тренінг з тімбілдінгу. На основі побаченого, почутого і відчутого художники напишуть низку картин та спробують скласти новий «маніфест творчості», як це колись робили футуристи.

Перша виставка кращих робіт учасників «Чорнянка-Futurum» відбудеться 19 травня, в день відкриття Таврійського туристичного конгресу. Згодом картини будуть експонуватися в тих містах, звідки приїхали художники. Проект «Мистецька резиденція «Чорнянка-Futurum» проходить за підтримки Британської ради в рамках програми «Активні громадяни».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон