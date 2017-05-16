На український ринок газу прийшов світовий трейдер "Trafigura"

Сировинний трейдер Trafigura відкрив свій офіс в Україні.

Про це повідомила Національна інвестиційна рада, передає "Інтерфакс-Україна".

"В Україні Trafigura буде працювати на ринку газу. Перші кроки в цьому напрямку компанія здійснила в кінці минулого року. Прихід великих міжнародних гравців свідчить про успішність обраного шляху реформування ринку газу. Для завершення цієї реформи Україна повинна повністю імплементувати європейські правила регулювання. Сподіваємося, що досвід міжнародних гравців допоможе впоратися з цим завданням", - зазначається в повідомленні.

Згідно з ним, компанія має 65 офісів у 36 країнах світу. Trafigura – третій у світі сировинний трейдер після Vitol і Glencore, що спеціалізується на торгівлі металом, газом, нафтою і мінеральними добривами. Виручка компанії за 2016 склала 98,1 млрд доларів.