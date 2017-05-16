Нідерланди провалили переговори щодо коаліції у парламенті

Рівно через два місяці після виборів у Нідерландах у понеділок провалилися переговори щодо чотирипартійної коаліції у нижній палаті парламенту.

Про це повідомляє Euobserver.

"Розбіжності у думках були дуже великі", - сказала представниця "Народної партії за свободу та демократію" Едіт Схіпперс, яка очолювала переговори щодо створення коаліції між її партією, правоцентристськими християнськими демократами, центристськими D66 і партією "Зелені-Ліві".

Зокрема, за словами Схіпперс, партії не змогли подолати розбіжності у питанні ставлення до міграції.

Голландські ЗМІ повідомляють, що "Зелені-Ліві" відмовилися підтримувати нові міграційні угоди ЄС з африканськими країнами, укладені за принципом угоди між Анкарою і Брюсселем.

Водночас правоцентристи виступають за подібні угоди, які передбачають виділення коштів на те, щоб потенційні мігранти лишалися в своїх країнах, а не наважувалися на небезпечну подорож до Європи.

Розбіжності у партій також виникли у питаннях кліматичних змін і різниці доходів.

Діючий прем’єр Марк Рютте, який очолює "Народну партію за свободу та демократію", заявив, що розчарований провалом переговорів.

Поки незрозуміло, яка комбінація партій буде розглядатися в подальшому для формування коаліції.

На виборах до нижньої палати парламенту Нідерландів 15 березня прохідний бар’єр подолали одразу 13 партій, що стало найвищою кількістю партій з 1972 року. В результаті для формування коаліції потрібно було мінімум чотири партії.

Нагадаємо, у кінці квітня військова служба розвідки і безпеки Нідерландів (MIVD) застерігає, що загроза дестабілізації з боку Росії і загроза кібератак стають все більш суттєвішими.