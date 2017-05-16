Один із найвідоміших портретів Пікассо продали за $45 млн

Один із найвідоміших портретів роботи Пабло Пікассо "Жінка в синій сукні" продали за $45 млн. Про це повідомляє ВВС.

На портреті зображено одну з численних коханок Пікассо Дору Маар у віці 31 року. Художнику тоді було 58 років. Пікассо та Маар підтримували стосунки впродовж 9 років. Портрет художник написав у 1939 році.

Під час Другої світової війни нацисти захопили картину, але на шляхом із Парижа до Моравії натрапили на французьких бійців Опору

6 років тому "Жінку" було продано за $26 млн колекціонером зі США.

Нагадаємо, у Вінниці за участі авторів проекту відкрили фотовиставку "Якби не війна".