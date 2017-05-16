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Євген ГРИЦЯК, лідер Норильського повстання у таборах ГУЛАГу 1953 року, багаторічний в’язень радянської тоталітарної системи, інтелектуал

Один із найвідоміших портретів Пікассо продали за $45 млн

16 травня, 2017 - 10:24

Один із найвідоміших портретів роботи Пабло Пікассо "Жінка в синій сукні" продали за $45 млн. Про це повідомляє ВВС.

На портреті зображено одну з численних коханок Пікассо Дору Маар у віці 31 року. Художнику тоді було 58 років. Пікассо та Маар підтримували стосунки впродовж 9 років. Портрет художник написав у 1939 році.

Під час Другої світової війни нацисти захопили картину, але на шляхом із Парижа до Моравії натрапили на французьких бійців Опору

6 років тому "Жінку" було продано за $26 млн колекціонером зі США.

Нагадаємо, у Вінниці за участі авторів проекту відкрили фотовиставку "Якби не війна".

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