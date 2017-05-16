ООН: На Донбасі 1,3 млн мешканців загрожує гуманітарна криза

У зоні конфлікту на Донбасі 1,3 мільйона людей перебувають на межі широкомасштабної гуманітарної кризи через перебої з поставками води, електроенергії та газу.

Про це повідомляє у своєму звіті Управління гуманітарних питань ООН.

Зауважується, що внаслідок обстрілів люди, що живуть по обидва боки від лінії зіткнення на Донбасі, більш ніж на 24 години лишаються без світла та води.

У звіті, зокрема, вказується, що найбільше від перебоїв з електроенергією і водопостачанням страждає населення Авдіївки, Маріуполя, Попасної і Золотого (на підконтрольній території), Донецька, Докучаєвська, Стаханова, Спартака, Верхньоторецького і Ясинуватої (на непідконтрольній Києву території).

Нагадаємо, що Порошенко ввів у дію рішення РНБО про продовження санкцій проти РФ.