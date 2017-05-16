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Євген ГРИЦЯК, лідер Норильського повстання у таборах ГУЛАГу 1953 року, багаторічний в’язень радянської тоталітарної системи, інтелектуал

Польща надасть Україні 1 млн євро на покращення прикордонної зони

16 травня, 2017 - 16:05
Фото з сайту Еспресо.TV

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло анонсував виділення 1 мільйона євро на вдосконалення спільної українсько-польської прикордонної зони.

Про це посол заявив журналістам у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Пєкло зазначив, що кордон потрібно зробити цивілізованим, "треба інвестувати в кордон".

"Буде виділено мільйон євро з польської сторони на прикордонну інфраструктуру з української сторони, щоб її там поправити і поліпшити", - сказав дипломат  журналістам у вівторок в Києві.

Ян Пекло також зазначив, що українці не будуть становити міграційну загрозу для Європейського Союзу з отриманням безвізового режиму.

Джерело: Інтерфакс-Україна
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