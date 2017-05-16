Польща надасть Україні 1 млн євро на покращення прикордонної зони

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло анонсував виділення 1 мільйона євро на вдосконалення спільної українсько-польської прикордонної зони.

Про це посол заявив журналістам у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Пєкло зазначив, що кордон потрібно зробити цивілізованим, "треба інвестувати в кордон".

"Буде виділено мільйон євро з польської сторони на прикордонну інфраструктуру з української сторони, щоб її там поправити і поліпшити", - сказав дипломат журналістам у вівторок в Києві.

Ян Пекло також зазначив, що українці не будуть становити міграційну загрозу для Європейського Союзу з отриманням безвізового режиму.