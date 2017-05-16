Я переконаний, що за ці роки нам вдалося багато. Передовсім — врятувати саму країну, утримати її незалежність. І головне — розірвати «братерські ланцюги» з Росією. Сподіваюсь, назавжди
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Порошенко буде просити продовження санкцій ЄС проти РФ на рік

16 травня, 2017 - 11:19
Фото Reuters

Президент України Петро Порошенко заявив, що буде просити про продовження санкцій Євросоюзу проти РФ не на 6 місяців,  а на рік.

Про це Порошенко повідомив під час прямого включення з Мальти, передає УНІАН.

"Я буду ставити питання щодо продовження санкцій не на 6, а на 12 місяців", - заявив він.

"Ми будемо робити максимальні зусилля для того, щоб найбільше мотивувати Росію прийти за стіл переговорів, виконати "Мінськ", вивести свої війська з української території та припинити агресію", - додав президент.

Як відомо, термін дії економічних санкцій проти РФ спливає 31 липня цього року.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Росія не виконує Мінські угоди, тому ЄС повинен зберігати свої санкції проти цієї країни.

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