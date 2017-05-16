Порошенко хоче створити на Мальті хаб для українського агроекспорту

Президент України Петро Порошенко вважає, що Мальта може стати хабом для українських аграріїв для постачання продукції до Північної Африки та відкрити нові можливості для української металургійної галузі.

Про це Порошенко заявив під час спільної з президентом Мальти прес-конференції за результатами зустрічі глав держав, передає прес-служба президента.

Порошенко також повідомив про готовність України відкрити на Мальті центр компанії "Антонов", що суттєво сприятиме розвитку української авіаційної індустрії.

Нагадаємо, що Турчинов закликав провайдерів уже від сьогодні блокувати ресурси РФ.